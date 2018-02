Alcoholslot vermindert de kans op recidive met minstens 75 procent

Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten is dat bij een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer.

Een alcoholgehalte van 1,8 promille komt overeen met 8 tot 10 glazen alcohol op een korte periode van 2 uur. Mensen met een alcoholgehalte van 1,5 promille of meer hebben zowat 200 keer meer kans om te sterven in een ongeval dan zij die nuchter zijn, aldus VIAS. Elk jaar lopen zowat 50.000 bestuurders tegen de lamp voor alcohol achter het stuur, van wie 21 procent boven de 1,8 promille blaast. Dat betekent dat 10.000 bestuurders een alcoholslot opgelegd zouden kunnen krijgen.

De nieuwe wet bepaalt dat de rechter bij een eerste betrapping met een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille nog kan beslissen om van de verplichting van het alcoholslot af te zien, zij het met expliciete motivering. In dat geval zal de rechter de bestaande regels voor straffen toepassen, met boetes tussen 1.600 euro en 16.000 euro en al dan niet een verval van het recht tot sturen. De totale kost van een alcoholslot (omkaderingsprogramma, installatie en gebruik) bedraagt om en bij de 3.700 euro voor het eerste jaar. Daarna verminderen de kosten. De rechter kan beslissen om die kosten integraal of gedeeltelijk af te trekken van de boete.