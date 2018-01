1 uur sociale media per dag veroorzaakt al slaapproblemen

Uit een onderzoek bij vijfduizend elf- tot twintigjarigen blijkt dat 63 procent minder dan acht uur per nacht slaapt. Bijna drie kwart van de tieners zit minstens een uur per dag op WhatsApp, Facebook of Snapchat.

Hoe meer ze op sociale media zitten, hoe minder ze slapen, stelden de onderzoekers van het kinderziekenhuis van het Eastern Ontario Research Institute vast. Eén uur sociale media per dag volstaat al om slaapproblemen te veroorzaken.

Wijdverspreid onder adolescenten

Tienermeisjes blijken langer op sociale media te zitten en dus in verhouding meer slaapproblemen te hebben. Maar zowel bij jongens als meisjes is de link tussen het gebruik van sociale media en slaaptekort dezelfde: hoe langer ze op Facebook en vergelijkbare media zitten, hoe meer slaapproblemen ze hebben.

'Elektronische schermtoestellen zijn vandaag overal in onze samenleving aanwezig', zegt Jean-Philippe Chaput, een van de auteurs, in het vakblad Acta Paediatrica. 'We beginnen nu pas de risico's en voordelen te begrijpen.'

'Slaap is een essentieel onderdeel van een gezonde ontwikkeling. Het levert een belangrijke bijdrage tot onze fysieke en mentale gezondheid. Maar slaaptekort is de laatste decennia wijdverspreid geraakt onder adolescenten.'

Depressie

Uit vorige onderzoeken was al gebleken dat slaaptekort de schoolresultaten negatief beïnvloedt en vaker tot mentale problemen leidt.

Voor tieners wordt acht tot tien uur slaap per nacht aanbevolen. Volwassenen hebben een uurtje minder nodig.

Het overmatig gebruik van sociale media wordt ook aan depressies gelinkt. Een studie uit 2016 vond een rechtstreeks verband tussen het toegenomen gebruik van sociale media en de ontwikkeling van depressie.