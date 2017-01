'Europa kan zich geen onverschilligheid meer veroorloven'

'Er is wellicht geen enkele niet-Duitse stad waar ik al zo vaak ben geweest als in Brussel.' Nadat ze uit handen van de rectoren Rik Torfs (KUL) en Ann De Paepe (UGent) een eredoctoraat had ontvangen, begon bondskanselier Angela Merkel haar dankrede met een kleine lofzang op de Europe hoofdstad. Merkel zei dat ze altijd graag in Brussel komt. Al noemde ze dit bezoek wel heel bijzonder. Nooit eerder had ze een eredoctoraat gekregen van twee universiteiten tegelijk. 'En ik kijk er ook erg naar uit om straks met Charles Michel te gaan eten in een echt Brussels restaurant.'

