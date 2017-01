Factcheck: bracht Merkel met 'Wir schaffen das' de vluchtelingenstroom op gang?

Het Vlaams Belang voert straks actie tegen de uitreiking van een eredoctoraat aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die bekroning is 'onbegrijpelijk', zo oordeelt de partij. Merkels uitspraak Wir schaffen das - op 31 augustus 2015 - zou immers verantwoordelijk zijn voor 'de meest ontwrichtende immigratiecrisis uit de recente Europese geschiedenis'. Min of meer dezelfde stelling wordt verdedigd door N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in een recent opiniestuk stelt dat Merkel met haar uitspraak een 'oncontroleerbare migratiestroom' op gang zette.

