'Men probeert de leegte voortdurend te verdrijven met amusement'

De Duitse filosoof Rüdiger Safranski schrijft in zijn nieuwe boek 'Tijd. Of hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden' over de veranderende mens in de digitale samenleving. 'We worden er op gewezen dat we minder kunnen doen dan gevraagd wordt.'