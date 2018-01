Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Dit is de vrijheid die je alleen als skater kunt ervaren'

De jonge fotograaf Thomas Sweertvaegher brengt een uniek fotodocument over het wel en wee van een gedreven adept van de straatschaats, Axel Cruysberghs. 'We krijgen een blik op een wereld die voor velen onbekend is maar nu relevant is geworden', schrijft Ludo Bekkers.