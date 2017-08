Werklozen moeten sneller job aanvaarden

Als gevolg van het federaal Zomerakkoord van de regering-Michel wordt ten laatste op 1 januari 2018 de definitie van een "gepaste job" voor werkzoekenden uitgebreid naar "het beschikken over de vereiste competenties". Een gepaste jobaanbieding van de VDAB hoeft daardoor niet langer iets te maken te hebben met je vorige beroep. Weigeren zal daardoor meteen ook een pak moeilijker worden.

In Vlaanderen zijn ze in hun nopjes met de beslissing van de federale regering. "We drongen daar samen met de VDAB al langer op aan", zegt Thomas Pollet, woordvoerder van Vlaams minister van Werk ­Philippe Muyters (N-VA). "Vandaag is die oude omschrijving complete onzin, alsof je nu nog altijd voor de rest van je leven in één job en één sector werkt."

De federale regering rekent erop dat de maatregel geld in het laatje zal brengen. In de begroting van 2018 staat al een opbrengst van 20 miljoen euro ingeschreven doordat werklozen sneller aan de slag gaan.