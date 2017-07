'Vrouwen met een beperking worden op grote schaal misbruikt'

'Het is hallucinant, wat we tot nu toe hebben bovengehaald', zegt onderzoekster Tina Goethals van de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) werkt ze aan een onderzoek naar seksueel misbruik bij vrouwen met een verstandelijke, fysieke, auditieve of visuele beperking. 'Als orthopedagoge hoor ik geregeld verhalen over mensen met een beperking die misbruikt zijn', zegt ze. 'Maar niemand weet op welke schaal dat voorkomt: in Vlaanderen is het nog nooit on...