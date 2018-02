VN eist 'onmiddellijke toepassing' staakt-het-vuren in Syrië

Zijn oproep komt er na nieuwe berichten over gevechten in het land. 'De resoluties van de Veiligheidsraad hebben enkel zin wanneer men ze ook echt respecteert', zegt Guterres.

De VN-veiligheidsraad had zaterdag unaniem een resolutie goedgekeurd die oproept tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië. Maar sindsdien blijft het geweld, onder meer in de rebellenregio Oost-Ghouta, aanhouden.

'Ik verwacht een onmiddellijke toepassing van de resolutie, om meteen hulp en humanitaire diensten te kunnen voorzien om het lijden van de Syrische bevolking te kunnen verlichten', zei de secretaris-generaal in Genève. 'Oost-Ghouta, in het bijzonder, kan niet wachten. Het is tijd om een einde te maken aan deze hel op aarde.'

Burgers omgekomen bij nieuwe aanvallen op Oost-Ghouta

Hoewel de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zaterdag een onmiddellijk staakt-het-vuren in Syrië heeft gevorderd, zijn maandag bij nieuwe luchtaanvallen en raketbeschietingen door het regime op het door rebellen gecontroleerde Oost-Ghouta in de buurt van Damascus opnieuw minstens tien burgers omgekomen. Dit heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld.

Het SOHR gewaagde van onder meer luchtaanvallen op de stad Doema. Onder de doden zijn er drie kinderen uit een familie waarin negen mensen zijn omgekomen. De jongste aanvalsgolf op Oost-Ghouta heeft daarmee op acht dagen tijd aan meer dan vijfhonderd burgers het leven gekost.