Versoepeling vreemdelingenwet: 'Wie bepaalt of aanwijzingen zwaarwichtig genoeg zijn?'

Binnen de huidige vreemdelingenwet mogen migranten zonder veroordeling het land worden uitgezet, tenzij ze hier geboren zijn of zijn aangekomen voor hun twaalfde verjaardag. Donderdag stemt de Kamer voor volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel vanuit de regering om vreemdelingen die hier geboren zijn ook uit te wijzen als ze een bedreiging vormen voor de nationale orde en veiligheid. Daar hoeft geen veroordeling aan vast te hangen, waardoor experts vrezen dat het vermoeden van onschuld in het gevaar komt. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maakt zich in De Morgen dan weer sterk dat er 'in de praktijk bijna altijd een veroordeling zal zijn, of minstens zwaarwichtige aanwijzingen.'

