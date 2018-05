Van racisme betichte Mechelse politieman vrijgesproken

Wat één Mechelse agent omschreef als een 'gewaagde' grap in een besloten Whatsapp-groep, werd al snel een racistisch incident van aanzienlijke proporties. In februari 2017 deelde hoofdinspecteur Bert V.L. een fotomontage van Jinnih Beels, voormalig hoofd diversiteit bij de Mechelse politie en tegenwoordig lijsttrekster van SP.A in Antwerpen. De tekst op de afbeelding leek weinig aan de verbeelding over te laten: 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou klaar staat mij niet aan.'

Bert V.L. werd voorlopig geschorst toen de feiten aan het licht kwamen. Door de korpsleiding en de burgemeester werd het incident al snel een toonbeeld van 'rauw racisme' genoemd, maar heel wat agenten waren het niet eens met die versie van de feiten. Zo'n 150 collega's van de hoofdinspecteur zetten daarom hun handtekening onder een steunbetuiging. Volgens hen ging het helemaal niet om een racistisch pamflet, maar wel om een meme die verwees naar spanningen die eerder in het korps naar boven waren gekomen.

Toen Beels bij de politie kwam, verliep de samenwerking nogal stroef. 'Wij kregen van haar zelfs geen hand.' Precies daarnaar verwijst de tekst op de collage, die dan ook moet gelezen worden alsof hij door Beels zelf wordt uitgesproken - en niet door de in opspraak gekomen hoofdinspecteur. 'Het meest gewaagde aan deze grap is dat de maker ervan zich afvraagt of mevrouw Beels ons geen hand wou geven omdat wij blanke agenten zijn,' zo verwoordde een agent het.

Toch werd de man vervolgd. Het openbaar ministerie had zes maanden celstraf gevorderd en een boete van 1.200 euro omdat het meende dat Bert V.L. had 'aangezet tot tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met getaande huid.' Maar die redenering werd door de rechbank, die de man vrijsprak, niet gevolgd.

De hoofdinspecteur verklaarde zelf dat het om een grap ging en hij nooit de intentie had iemand te kwetsen. 'Een oliedomme actie en een zeer misplaatste grap,' vulde zijn advocaat aan. Enkele collega's waren mee naar de correctionele rechtbank afgezakt om het vonnis te horen - toen het dossier eerder al ten gronde werd behandeld, waren ook al heel wat agenten hun steun komen betuigen.