Vakbonden: 'Hervorming De Lijn is verdoken extra besparing'

'Het concept van basisbereikbaarheid is tot nu toe maar een concept, de tests moeten nog beginnen', zegt Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond ACV. 'Duidelijk is wel dat er voor het vervoer op maat extra middelen moeten komen. Als die van De Lijn moeten komen, dan betekent dat minder middelen op andere plaatsen.'

Hij vreest dan ook dat de dienstverlening er voor de reizigers op achteruit zal gaan. 'Je kunt met minder middelen niet dezelfde dienstverlening aanbieden', aldus Coolbrandt, die erop wijst dat zeker de mensen die minder mobiel zijn of die in afgelegen gebieden wonen last zullen hebben van de aanpassingen.

Dat zegt ook Rita Coeck van ACOD. 'Mensen die vroeger in één beweging op hun bestemming raakten, zullen andere vervoersmiddelen moeten gebruiken om op een hoofdlijn te geraken. Het overstapmodel klinkt simpel op papier, maar de mensen die dag in dag uit het openbaar vervoer nemen, weten dat overstappen tijdverlies betekent.'

Ze wijst er ook op dat het openbaar vervoer er is voor die mensen die het nodig hebben. 'Het verkeer buiten de steden wordt stiefmoederlijk behandeld. Je krijgt op die manier tweederangsgebieden en -burgers. Mobiliteit is een basisrecht voor iedereen, en iedereen betaalt even veel.'

De christelijke vakbond begrijpt wel dat een herstructurering nodig is. 'De Lijn is in 1992 opgericht, het is normaal dat de structuur wordt herbekeken. De vraag is enkel of dit de juiste manier is', klinkt het nog.

Ook vraagt ACV zich af wat de hervorming betekent voor de tewerkstelling en de kwaliteit van de tewerkstelling. 'De hervorming komt het bedrijf niet ten goede', stelt ook Coeck. En ook het idee van de vervoersregioraad, waarin vertegenwoordigers zitten met elk hun eigen belangen die zullen 'duwen en trekken' om hun zin te krijgen, werkt volgens haar niet. 'We staan verder en verder af van een performant bedrijf', besluit ze