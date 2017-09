Sterke daling nieuwe assisenzaken na invoering 'Potpourri II'

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenberg, die de cijfers verzamelde, vindt dat een goede zaak, omdat een assisenzaak vijf keer duurder is dan een correctionele.

"We zien heel duidelijk het verschil tussen de situatie voor en na de Potpourri II-wet. Waar men vroeger gemiddeld 6 zaken per maand doorverwees, worden er sinds de nieuwe wet van kracht is maar 2 zaken per maand meer doorverwezen naar assisen", zegt Van Vaerenbergh.

In Antwerpen werden in 2015 13 zaken naar assisen verwezen, tegenover vier in 2016. Een gelijke evolutie is merkbaar in Gent, van 11 naar 1, en Brussel, van 22 naar 5.

Ook in Franstalig België worden nu minder zaken doorverwezen naar assisen: in Luik van 17 naar 12 en in Bergen van 14 naar 10.

Het N-VA-Kamerlid is tevreden met deze evolutie. "Assisenzaken zijn zeer tijdrovend en vergen veel van middelen en mensen van justitie. De voorzitter van het Gentse hof van beroep, Antoon Boyen, berekende ooit dat een assisenzaak vijf keer duurder is dan een correctionele zaak. Door meer misdaden correctioneel af te handelen in plaats van via het hof van assisen, kan justitie dus meer doen met dezelfde middelen. Hierdoor kunnen wachtlijsten worden weggewerkt. Wat nodig is, want in Brussel zit de assisenagenda overvol en is het reeds gebeurd dat beklaagden vrijkomen in afwachting van hun proces", meent Van Vaerenbergh.