Peiling: N-VA behoudt koppositie

Mochten er zondag verkiezingen zijn, zou 31,3 procent van de Vlamingen voor N-VA stemmen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL-TVI en Le Soir. Dat is nauwelijks minder dan het resultaat van de verkiezingen in 2014. Maar ook sp.a groeit voor het eerst sinds lang en wordt opnieuw de derde grootste partij van Vlaanderen. N-VA-staatssecretaris Theo Francken is de populairste politicus in Vlaanderen.