Pascale Peraïta wordt uit PS gezet

De krant Le Soir meldt dat Pascale Peraïta zaterdagavond voor de waakzaamheidscommissie van de PS moest verschijnen, maar haar kat stuurde. Daarop besliste de commissie unaniem dat Peraïta haar partijlidkaart moet inleveren.

Peräita kwam samen met voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur, die vrijdag al zelf uit de partij stapte, in opspraak omdat ze jarenlang via de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial zitpenningen opstreken voor vergadering waar geen verslagen of aanwezigheidslijsten van bestaan. In het geval van Peraïta gaat het volgens Le Soir tussen 2008 en 2016 om meer dan 110.000 euro.