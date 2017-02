Cyclocross is een leuk moddergevecht op twee wielen waarvan de winnaar per definitie een Vlaming of een Neder Belg is (afhankelijk van de houdbaarheid van de tubes). Het is zo'n klein wereldje dat je er claustrofobie van krijgt. De veldrijders kuisen deze week nog een laatste keer hun fiets af, en het wielercircus op de weg zorgt ondertussen al voor de aflossing.

Ik heb zopas het laatste blad omgedraaid van het boek "Mijn gevecht" waarin Thomas Dekker zijn biecht neerschreef. Een ranzige bloemlezing over de excessen van de wielersport: seks, drugs, doping en rock-'n-roll. Hematocriet en hypocriet. Over kalfsbloed, over hoeren en snoeren met een handdoekje boven de lakens, en over slikken en prikken. Een diepe inkijk in het wielermilieu, veel beklijvender dan de idolatrie van feelgood - TV zoals "Alles voor de koers" dat eerder sportief schermbehang is met juichkreten dan een documentaire.

Over hormonen en periodieke onthouding in de sport.

"Nog een paar jaar leven als een pater" was de commentaar van Ben Hermans toen hij vorige zondag tweede werd in de wielerronde van Valencia. Deze ascetische boutade deed me prompt denken aan Pep Guardiola, de paus onder de voetbalcoaches, die zijn bronstige spelers kort aan de leiband houdt. Zijn sjotters bij Manchester City mogen nog van bil gaan, maar met mate, en alleen voor middernacht. Wetenschappelijk verantwoord zegt dokter An Mariman van de Gentse slaapkliniek. Slaap bevordert de spieropbouw en het spierherstel, het verhoogt de immuniteit en in de diepe slaap komt ook het groeihormoon vrij. Van dit medicament prikken en slikken sommige sporters naar verluidt zelfs menige dosis extra.

De vader van de dochter van de stiefdochter

De biecht van Dekker, de gevallen wielerhoop van het Nederlandse wielerheir, schokte de sportwereld. Van onze stampers wordt immers per definitie een monnikenleven en vooral de omerta verwacht. Onze laatste Tourwinnaar Lucien Van Impe en Monsieur Paris-Roubaix Roger de Vlaeminck opteerden gans hun carrière voor een periodiek celibatair leven. Er fietsten in hun glorietijd toen ook nog andere kleppers rond met het aureool van geheelonthouder. Vittorio Adorni onthield zich ooit negen maanden voordat hij in 1968 wereldkampioen op de weg werd. Filippo Pozzato hield zijn sportieve coïtus interruptus in 2010 ook zes maanden vol. Er waren nochtans ook anderen met meer seksuele appetijt. Rik Van Steenbergen speelde een Latijnse lover in een erotische film, en vijfvoudig Tourwinnaar Jacques Anquetil ontvoerde op 23-jarige leeftijd de vrouw van zijn dokter. Hij maakte het wel heel bont. Hij bezwangerde ook haar dochter. Anquetil was niet alleen de vader van de dochter van zijn stiefdochter, maar ook de vader van de zoon van zijn stiefschoondochter. De fietsende kasteelheer van Neuville was eigenlijk een incestueus geslacht op wielertubes. Greg Lemond gaf toe dat hij enkele uren voor de start van het wereldkampioenschap nog zijn vrouw beminde, en enkele uren later de kampioenstrui mocht aantrekken in het Zwitserse Altenrhein.

Boksers en wielrenners hebben historisch eenzelfde verkrampte houding tegenover seksualiteit. Mohammed Ali laste voor elke bokskamp een quarantaine in van 6 weken, en Rocky Marciano hield telkens een sperperiode van enkele maanden. Kampioen van de periodieke onthouding was de Italiaanse zwaargewicht Primo Carnera, bijgenaamd de "Goede Reus". Hij bond voor het slapen gaan zijn penis af met een elastiek om een erectie te vermijden. Het leverde hem in 1933 de wereldtitel op. Ik heb geen weet van eunuchen die wereldkampioen geworden zijn, wel van castraten die hoog konden zingen.

De mythe van onthouding

Periodieke onthouding maakt al jaren deel uit van het trainingsprogramma van menige sporter. De Rapa-Nui, de autochtone inwoners van Paaseiland, laten hun eega's nu nog altijd twee maanden met rust om fit te zijn voor hun traditionele triatlon, waaronder een kanotocht op een kratermeer en een loopwedstrijd met 20 kilogram bananen op de naakte rug, bergop tussen de reusachtige Moai-beelden.

Plinius de Oude, een Romeins geschiedkundige, schreef daarentegen in 77 voor Christus al dat de liefde bedrijven goed was voor de atleten. Het was pas in de preutse Victoriaanse tijd dat het ontraden werd omdat de zaadlozing zogezegd ook verlies van "gezondheid en vitaliteit" inhield. De meeste sporten zijn in de 19e eeuw over het Kanaal ontstaan en de mythe van onthouding werd zo geboren. De Britten trokken het zelfs door tot in het paardenrennen. Een hengst mag gedurende zijn ganse rencarrière niet bij een merrie. Onze duivenmelkers laten hun blauwe geschelpte ook op weduwschap spelen.

Baat het niet, dan schaadt het niet. Tijdens het sporten worden endorfines aangemaakt, een natuurlijk verdovingsmiddel als morfine. De roes van de marathonloper. Tijdens het vrijen stroomt ons testosteron. Wetenschappers zijn er nog niet uit of het testosterongehalte dan verlaagt of verhoogt en zo een natuurlijke vorm van doping is. Chris Goossens, ploegarts van KVO Oostende, deed ooit een inspanningstest bij twaalf sjotters op verzoek van condoomfabrikant Durex. Na een nachtje van bil te zijn gegaan presteerden twee daarvan beter en tien minder. Volgens Italiaanse onderzoekers van de universiteit van L'Aquila verhoogt het testosterongehalte tijdens het vrijen en maakt het de sportman agressiever. De Britten zijn flegmatieker. Volgens het Britisch Olympic Medical Center is het individueel bepaald. Het zijn diplomaten, die Tommies.

Het boek van Dekker is niet omstreden omdat het de waarheid vertelt, maar omdat het de omerta van de kleedkamer en de camaraderie van de slaapkamer vermoordt.

Over knikkende knieën doen menige verhalen de ronde. Snookerspeler Paul Hunter zette ooit een achterstand van 6-2 om in een 9-12 eindstand, na een ommetje naar zijn hotelkamer voor een rondje bandstoten met zijn vriendin Lindsey Fell. De Britse sprinter Linford Christie kreeg lood in zijn benen, maar Bob Beamon sprong met 8,90 meter de legende in na een avondje vrijen op de Olympische Spelen van Mexico in 1968. En de oestrogenen? De Italiaanse tennisster Francesca Schiavone stelt dat seks haar vleugels geeft: "For a woman, sex before a match is fantastic. It raises your hormone levels and brings advantages to all your points." Ze wordt daarin bijgetreden door dokter Alexander Olshanietsky die het Israëlisch olympisch team begeleidde in Atlanta in 1996. Mannen houden zich volgens hem wel beter aan de seksuele sabbat.

'What happens in Vegas, must stay in Vegas'

Gewezen basketballer Dennis Rodman schreef in zijn biografie Bad As I Wanna Be dat de NBA voor 50% uit seks bestaat en voor 50% uit dollars. Roland Lazenby schreef een boek over NBA-speler Jerry West ten tijde van LA-Lakers' speler Magic Johnson. Toen deze hormonale bom besmet geraakte met het hiv-virus bekende hij met gemiddeld 300 verschillende vrouwen per jaar het bed gedeeld te hebben, zelfs met de chearleaders tijdens de rust in de kleedkamers. Wilt Chamberlain die naast de Lakers ook voor de Harlem Globetrotters speelde, had met 20.000 bedtrofeeën ofwel de grootste mond ofwel het grootste libido. Clemens Westerhof, gewezen coach van het Nigeriaanse nationaal voetbalteam en Casey Stengel, manager van de New Yorkse baseballteams de Yankees & de Mets zijn het roerend eens: "$"It's not the sex which tires out young players. It's the staying up all night looking for it."

Voetbalspelers zijn de nachtrijders van de snelle wip en de visakaart. Romario kon niet scoren als hij geen seks had voor de match en voor drankorgel George Best was het bij Manchester routine, alleen niet net voor de match : "I certainly never found it had any effect on my performance" vertelde hij aan de krant The Observer "Maybe best not the hour before, but the night before makes no odds. I used to go missing a lot: Miss Canada , Miss United Kingdom and Miss Germany." Er zijn enkele sluipmoordenaars voor topsporters zoals doping, het nachtleven en een witte neus. Frank Vandenbroucke, Marco Pantani,François Sterchelé en co kunnen het niet meer navertellen. Niet seks maakt je kapot, maar een destructieve levenswandel. George Best miste de trein voor een match tegen Chelsea wegens een nachtje stappen met de Britse actrice Joan Cusack. De spionkop zong " George Best is on the nest". Hij eindigde in de goot.

Het boek van Dekker is niet omstreden omdat het de waarheid vertelt, maar omdat het de omerta van de kleedkamer en de camaraderie van de slaapkamer vermoordt. "What happens in Vegas, must stay in Vegas."