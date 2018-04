Oppositie wil premier Michel, Vandeput en drie andere ministers in Commissie uithoren over F-16's

Als het van de oppositie afhangt, is het debat over de Belgische F-16's allesbehalve afgerond. Zowat de voltallige oppositie - SP.A, Groen, Ecolo, PVDA, CDH, DéFi - vraagt in een brief aan Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Commissie Defensie, dat de betrokken regeringsleden in de Commissie uitleg verschaffen over de aankoopprocedure voor een nieuw gevechtsvliegtuig. Het gaat, naast minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), om premier Charles Michel (MR), minister van Economie Kris Peeters ...