Oplossing in de maak voor burgemeesterschap in Linkebeek

In de faciliteitengemeente Linkebeek draagt de Franstalige meerderheid schepen Yves Ghequiere voor als nieuwe burgemeester. Dat heeft Damien Thiéry woensdag gezegd op een persconferentie in de Kamer.

De Raad van State verwierp maandag voor de derde keer het beroep dat Thiéry had ingesteld tegen zijn niet-benoeming door de Vlaamse regering als burgemeester. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wilde Thiéry niet benoemen omdat hij de taalwetgeving overtrad door Franstalige oproepingsbrieven te versturen voor de verkiezingen van 2006.

De Vlaamse oppositie Prolink zei toen in een reactie te hopen dat de Frantalige meerderheid nu Ghequiere zou voordragen. Eerste klonk het dat Ghequiere nog niet in zijn kaarten laat kijken. Maar nu is de knoop dus doorgehakt.

Momenteel is Ghequiere als schepen onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid.

'Waarom niet eerder?'

Prolink reageert nu positief op de aankondiging. "Dit is hetgeen waar wij zelf al meer dan twee jaar voor pleiten. Ik hoop dat hiermee de communautaire rust in Linkebeek eindelijk terugkeert", aldus raadslid Rik Otten.

Ghequiere is voor Prolink aanvaardbaar als burgemeester, omdat hij volgens Otten in tegenstelling tot Damien Thiéry geen 'communautaire hardliner' is. "Hij is iemand die niet de communautaire confrontatie zal zoeken. De aanduiding van Ghequiere kan er ook op duiden dat de aanhang van Thiéry binnen zijn Franstalige meerderheid afneemt", aldus Otten verwijzend naar het feit dat Ghequiere bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015 zijn aantal voorkeurstemmen quasi verdubbelde van 520 tot 958 en hiermee in de buurt eindigde van de circa 1.200 die Thiéry behaalde.

Otten betreurt wel dat de Franstaligen niet eerder beslist hebben om Ghequiere voor te dragen. "Je kan je ook afvragen waarom dat besef niet eerder gerijpt is en dat men hiervoor eerst een nieuwe carrousel nodig had en totaal overbodige gemeenteraadsverkiezingen moest organiseren", aldus Otten. Deze verkiezingen in november 2015 hebben Linkebeek indertijd naar verluidt 25.000 euro gekost. Als Ghequiere benoemd wordt als burgemeester heeft Linkebeek overigens recht op een bijkomende schepen.