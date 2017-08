Nieuwe markeringen voor overstekende fietsers gelanceerd

De zogenaamde 'fietsgeleidingslijnen' zijn specifiek bedoeld voor kruispunten die voorrangswegen dwarsen. De nieuwe markeringen zijn een combinatie van een wit fietslogo aan het begin van de oversteekplaats en een onderbroken lijn van wit gemarkeerde blokjes over de breedte van de rijbaan. Op die manier wordt de aandacht van automobilist maximaal op de oversteekplaatsen gevestigd en zouden fietsers zich veiliger moeten voelen wanneer ze willen oversteken.

Meer Vlamingen op de fiets krijgen

'Meer duidelijkheid, meer veiligheid en een betere leesbaarheid zorgen voor meer comfort voor zowel de fietser als voor de automobilist', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Weyts hoopt door deze en andere investeringen in fietsinfrastructuur - deze legislatuur nog voor zowat 300 miljoen euro - meer mensen te overtuigen regelmatig de fiets te nemen. 'We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in veilige en uniforme fietsinfrastructuur', meent hij.