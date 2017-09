Nederlandstalige parlementsleden richten Vlaams-Catalaanse vriendschapsgroep op

Naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum dat op 1 oktober in Catalonië plaatsvindt, hebben enkele Vlaamse parlementsleden over de partijgrenzen heen een Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep opgericht. Onder meer Peter Luyckx en Mark Demesmaeker (N-VA), Bart Staes en Bart Caron (Groen) en Ward Kennes (CD&V) nemen deel aan het initiatief.

De groep wil naar eigen zeggen het 'actuele debat over burgerrechten, het universele recht op zelfbeschikking en democratie' vooraan op de agenda zetten. 'Het idee achter de parlementaire groep is dat de Catalaanse kwestie internationale gevolgen kent, ook in Vlaanderen. Om die reden is het wenselijk dat burgers en beleidsmakers in de rest van de Europese Unie worden geïnformeerd en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan dit debat', aldus de initiatiefnemers.

In Finland, Estland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk bestaan al vergelijkbare vriendschapsgroepen met Catalonië. 'Alle Nederlandstalige parlementsleden krijgen vandaag een oproep toegezonden om lid te worden van de groep', aldus het persbericht.