Onafhankelijk Catalonië: Illegaal referendum of emancipatie van een onderdrukt volk?

Binnen exact twee maanden vindt in Catalonië het onafhankelijkheidsreferendum plaats dat moet beslissen over de toekomst van de Spaanse regio. Het referendum is omstreden, en in Madrid doen ze er alles aan om het vroegtijdig te blokkeren. In Catalonië zijn ze nochtans vastberaden. 'Anders roepen we zonder het referendum de onafhankelijkheid uit', klinkt het.