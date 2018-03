Minister Geens over collega-minister Jambon in zaak-Mary: 'Hij had beter gezwegen'

Enkele weken geleden uitte minister Jan Jambon zware kritiek op de rol van Sven Mary als advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam. Mary had volgens Jambon de taalwetgeving misbruikt om zijn cliënt vrij te pleiten. 'Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt twee straten te ver', verklaarde hij in De Zevende Dag.

Minister van Justitie Koen Geens hield zich hierover aanvankelijk op de vlakte, maar tijdens een dubbelinterview met advocaat Jan De Man in Knack zegt hij dat zijn collega beter had gezwegen. 'De publieke opinie begrijpt misschien niet waarom Sven Mary dit of dat doet, maar de rechter is de publieke opinie niet. Het is beter dat de verschillende machten met meer respect over mekaar spreken.'

Jan De Man: 'Die uitspraak van minister Jambon was ontoelaatbaar. Ik kreeg lacherige reacties toen ik in de tv-serie 'De Strafpleiters' zei dat ik hoopte de tijd niet te moeten meemaken dat men het beroep van advocaten zou afschaffen omdat we toch maar in de weg lopen. Ik overdreef, zogezegd, maar als je dan kort daarna Jan Jambon ongegeneerd hoort zeggen dat de taak van een advocaat er alleen in bestaat om voor zijn cliënt een aangepaste straf te bekomen, dan lopen de rillingen over mijn rug. Een advocaat heeft de verdomde plicht om alles te gebruiken om voor zijn cliënt het best mogelijke resultaat te behalen.'