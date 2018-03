Strafpleiter Jan De Man vs. minister van Justitie: 'Minister Geens doet zaken die mij niet bevallen'

Dat onze 19e-eeuwse justitie dringend een facelift nodig heeft, daarover is iedereen het eens. Minister Koen Geens zet er stevig het mes in, maar dat is niet altijd naar de zin van strafpleiter Jan De Man. 'De grootsheid van een samenleving hangt af van de investeringen in justitie en onderwijs.'