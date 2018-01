Michel: 'Ik dans niet naar de pijpen van de N-VA'

Het antwoord van Charles Michel(MR) kwam er na een vraag over de invloed van N-VA-voorzitter Bart De Wever: 'Ik dans niet naar de pijpen van de N-VA'.

Over de kernuitstap zegt de premier het volgende: 'De wet is goedgekeurd en ze geldt voor iedereen, Bart De Wever inbegrepen. Ik denk dat echte politieke moed inhoudt om binnen het kader van die wet te werken'. Michel zegt 'vastberaden' te zijn om een 'geloofdwaardig energiepact' te hebben.

In het interview wordt de premier ook gevraagd of staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) - die in opspraak kwam in het dossier van de teruggestuurde Soedanezen - nog een plaats heeft in de regering. 'Wat in mijn ogen telt, is of het beleid van de regering correct is toegepast', luidt het antwoord. 'Voor de rest is er een onderzoek aan de gang en ik wacht op de conclusies daarvan. Ik heb in ieder geval geen schrik van transparantie in dit dossier.'