Mathias De Clercq (Open VLD) in Gent: 'Ik wil het voorbeeld van Bart Somers volgen'

'Het is nu of nooit', zegt Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq, die naar eigen zeggen overloopt van goesting om burgemeester te worden. 'Nu Daniël Termont stopt, ligt alles open.' Ook Sas van Rouveroij (Open VLD) was daarvan overtuigd toen Termonts voorganger Frank Beke er in 2006 mee stopte, maar burgemeester werd hij niet.

...