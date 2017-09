Knack werkt samen met Vlaamse universiteiten en VRT voor 'Universiteit van Vlaanderen'

De vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn met Knack en de VRT al informeel akkoord gegaan om samen te werken aan 'De Universiteit van Vlaanderen'.

Het plan is om hoorcolleges op te nemen en te verspreiden via het internet. Iets vergelijkbaars bestaat al in Nederland, onder de naam 'De Universiteit van Nederland'. In videofragmenten van ongeveer een kwartier maken professoren onderwerpen uit hun vakgebied toegankelijk voor het grote publiek. Qua vorm doen de Nederlanse voorbeelden wat denken aan TED-talks.

De Universiteit van Vlaanderen wordt een vzw, waarvoor de universiteiten zelf een financiële bijdrage zouden doen. Door met mediapartners te werken, kunnen de universiteiten een groter publiek krijgen, dan wanneer ze het op eigen houtje zouden doen.

De bedoeling is dat de filmpjes zowel interessant als entertainend zullen zijn. De universiteiten zouden nu aan het kijken zijn welke professoren aan bod kunnen komen in het project.