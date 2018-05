Jan Peumans voelt zich 'ondankbaar behandeld' door Veerle Wouters

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), die naar eigen zeggen Veerle Wouters het federaal parlement in loodste en zodoende haar politieke vader is, loopt niet over van enthousiasme bij de plannen van Hendrik Vuye en Veerle Wouters om een nieuwe partij op te richten. 'Als zij vinden dat ze een nieuwe partij moeten oprichten, is dat hun goed recht. Ik geloof niet in dit soort projecten, maar dat is een andere verhaal,' zegt Peumans in Villa Politica.

Sinds Hendrik Vuye en Veerle Wouters in 2016 met slaande deuren N-VA verlieten, zetelen de twee Vlaams-nationalisten als onafhankelijke Kamerleden. Bij hun vertrek zag N-VA-voorzitter Bart De Wever de bui al hangen: 'Het is meestal zo dat mensen die uit een partij stappen er daarna hun levenswerk van maken om die partij te beschadigen.' Dat bleek voor een goed deel te kloppen: vooral tijdens plenaire vergaderingen trokken ze het voorbije anderhalf jaar flink van leer tegen hun oude partij.

Als het van Vuye en Wouters afhangt, eindigt dat verhaal niet in deze legislatuur. In aanloop naar de verkiezingen van 2019 willen ze samen een nieuwe partij oprichten, die zich naast communautair ook sociaaleconomisch van N-VA moet onderscheiden: 'Wij hebben dat altijd gezegd: de partij wordt té rechts, té radicaal. Ik ben blij dat ik weg ben,' klinkt het in Het Belang Van Limburg.

'Ik denk dat u in interviews mijn mening over een aantal zaken al gelezen heeft. In sommige dingen is er inderdaad een verschuiving geweest,' geeft Peumans toe. Toch heeft hij bezwaren bij de uithaal van Wouters. 'Ik schrik ervan als ik zie welke uitspraken die mensen nu doen over datgene waar ze een jaar of anderhalf jaar geleden heel anders over dachten. Dat vind ik het fundamentele van het verhaal: vandaag zeggen mensen dat dit en dat geweldig belangrijk zijn, en de dag erna zeggen ze net het tegenovergestelde. Qua geloofwaardigheid heb ik daar problemen mee.'

'Weet u wat ik altijd heb ervaren in de politiek? Mensen die vandaag alles goed vinden, veranderen van partij en vinden dan de dag erna alles wat ze goed vonden opeens slecht - en omgekeerd. Ik snap dat niet altijd. Maar dat is hun goed recht.'

Peumans zegt ook nog zich 'ondankbaar' behandeld te voelen door de vrouw die hij zelf in de politiek introduceerde. 'Ik heb geen mensen naar de politiek gebracht om uiteindelijk de tong naar je uit te steken. Dat vind ik minder leuk.'

