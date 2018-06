Jambon: 'Gebrek aan veiligheidscultuur bij kerncentrale Tihange'

'Ik ben het echt beu', zei de minister naar aanleiding van een klein incident in de Centrale op 7 juni, door 'gebrek aan striktheid bij het personeel', schrijft La Libre Belgique.

Jambon liet weten dat hij het management van Engie-Electrabel, dat de centrale uitbaat, bij zich zal roepen.

'We zullen de minister ontmoeten', laat een woordvoerder van Engie-Electrabel weten in een reactie.

Uitgeschakeld

Op 7 juni werden de pompen van het watercircuit bij brand tegelijkertijd uitgeschakeld, terwijl voorzien is dat ten allen tijde een van de twee beschikbaar moet zijn, legt Jambon uit. Een werknemer had een pomp gedesactiveerd om een test uit te voeren op een ander apparaat. De twee pompen bleven daardoor 54 minuten non-actief.

Hoewel dit incident geen gevolgen had voor de veiligheid van het personeel, de bevolking of het milieu, toont het wel aan dat er een gebrek is aan veiligheidscultuur bij de centrale van Tihange, zegt Jambon. Vooral omdat dit incident er komt slechts twee maanden na een gelijkaardig incident.

'Veiligheid is onze absolute prioriteit', reageert een woordvoerder van Engie-Electrabel, dat de centrale uitbaat. 'Er zijn twee afwijkingen gebeurd met enkele weken tussen. We nemen dat in rekening en zullen zorgen voor speciale procedures en specifieke maatregelen om het personeel te wijzen op de veiligheidsprocedures.'

Actieplan

Er is een actieplan van kracht sinds 2015-2016 'om deze veiligheidscultuur te versterken' en dat na een reeks opmerkingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, benadrukte de woordvoerder. 'Dat vertaalt zich in tientallen duizenden uren opleiding en meer dan 10.000 uren op het terrein voor het management... We nemen de zaken ernstig.'

Engie-Electrabel gaat minister Jambon ontmoeten om hem de zaken te verduidelijken.