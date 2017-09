Houding CDH hangt als zwaard boven Brusselse regering

In Wallonië lukte het om PS in te ruilen voor MR, maar zowel in de Franse gemeenschap als in Brussel weigerden DéFI en Ecolo om in de regering te stappen. 'DéFI heeft helaas de deur gesloten', gaf Benoît Lutgen woensdag in De Standaard toe.

Het wordt afwachten wat de gevolgen binnen de Brussels meerderheid zullen zijn van deze korte politieke crisis in het zuiden van het land. Zwaargewichten binnen de Brusselse regering, zoals minister-president Rudi Vervoort (PS) of Guy Vanhengel (Open Vld), hebben steeds volgehouden dat Brussel Wallonië niet is, en dat er in de hoofdstad constructief voort- en samengewerkt wordt.

In de komende weken en maanden zal blijken of dat inderdaad het geval is, of dat de crisis toch ook gevolgen zal hebben op het Brusselse niveau. En dat terwijl twee sleuteldossiers voor dit parlementaire jaar onder de bevoegdheid vallen van de cdH-minister in de Brussels ploeg, Céline Fremault. Zij moet ervoor zorgen dat de lage-emisiezone (LEZ) er op 1 januari 2018 komt. De nodige studieopdrachten zijn afgerond, maar er moet nog wetgevend werk gebeuren en voor het najaar is een grote informatiecampagne aangekondigd.

Daarnaast valt ook het dossier van de geluidsnormen onder haar verantwoordelijkheid. Voor de digitale camera's, die de LEZ moeten controleren, is dan weer staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) bevoegd. Zij zet ook in op de verdere uitrol van wifi-brussels en op bijkomende Nederlandstalige crèches en kindplaatsen.

Guy Vanhengel moet als minister van Financiën eveneens zijn huiswerk doen om de LEZ tijdig in werking te krijgen. Daarnaast staat hij voor een begrotingsopmaak die zich dit jaar moeilijk aankondigt. De Open Vld'er hoopt de klus tegen midden oktober af te ronden.

Ook werkt hij naarstig verder aan de verhoging van de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs. Er lopen momenteel 45 werven die ertoe moeten leiden dat het aantal plaatsen tegen volgend schooljaar met 5.100 stijgen in het lager en met 2.175 in het middelbaar onderwijs. Voorts wordt de campus van de HUB in Koekelberg aan de Vrijheidslaan getransformeerd in een complex waar kinderen vanaf de crèche tot na het middelbaar onderwijs kunnen blijven. Tegen het einde van het jaar moet ook de werf aan de Gallaitstraat in Schaarbeek toegewezen worden.

Pascal Smet (sp.a) heeft als minister van Openbare Werken de handen vol met een aantal werven die reeds lopen, zoals de renovatie van de tunnels, de afgescheiden fietspaden, onder meer op de kleine ring, de aanleg van overstapparkings of de heraanleg van de Elsensesteenweg. Als minister van Mobiliteit voert hij het investeringsplan van de MIVB verder uit, werkt hij aan een nieuw busplan en staan ook de tests van elektrische bussen op de agenda.

Ook zonder de mogelijke coalitieperikelen heeft de ploeg-Vervoort dit parlementaire jaar een zware agenda. Inzake openbaar bestuur is het uitkijken naar het besluit over de zitpenningen in de gewestelijke openbare organisatie, en de hervorming van de gemeentelijke openbare instrumenten, zoals intercommunales en gemeentelijke vzw's.

Voorts moet de ontwikkeling van het Mediapark aan Reyers starten, de Citroënsite omgevormd en het kanaalplan verder uitgevoerd, onder meer met de verdere ontwikkeling van Tour & Taxis. Meteen bij de start van de parlementaire werkzaamheden zal ook het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) plenair goedgekeurd wordt, stipt het kabinet van de minister-president aan.

Minister Didier Gosuin (DéFI) tot slot timmert voort aan de hervorming en vereenvoudiging van de steun aan bedrijven en werkzoekenden. Er komt ook een nieuw systeem van vergoeding van handelaars bij grote werven, en het eerste gezondheidsplan moet het licht zien.