Het Stolperstein-project - eindelijk in Vlaanderen gelanceerd?

Als ik in een vreemde stad ben, dan blijf ik graag voor plaquettes aan huisgevels staan. De letters van mysterieuze monumentjes in plantsoenen of erkers trekken mijn aandacht en prikkelen mijn fantasie. Niet alleen interesseert mij dan de persoon die daar wordt geëerd, maar ook de man of de vrouw die dat gedenkteken daar heeft laten plaatsen. Op die manier leer ik over de geschiedenis van de plek waar ik ben.

