Franse ambassadrice 'figuurlijk' op het matje geroepen na uitspraken rond F-16-dossier

Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. Het Elysée en de Franse premier hebben daar "akte van genomen".

De Franse ambassadrice in ons land Claude-France Arnould waarschuwt donderdag/vandaag in De Standaard dat als België kiest voor de Amerikaanse F-35's om de verouderde F-16's te vervangen, het niet meer kan meewerken aan het nieuwe Frans-Duitse 'gevechtsvliegtuig van de toekomst'.

De Fransen hebben dat project gekoppeld aan de aankoop van het Franse gevechtsvliegtuig Rafale van producent Dassault. "Als het idee is ontstaan dat het mogelijk is de F-35 te ­kopen en tegelijk mee het SCAF (Système de Combat Aérien Futur, red.) te ontwikkelen, dan moet ik erop wijzen dat dit een misverstand is", klinkt het.

Premier Charles Michel is misnoegd over die uitspraken. Zijn diplomatiek adviseur diende de ambassadrice donderdagochtend telefonisch van antwoord, vernam Belga uit goede bron. "Ze werd figuurlijk op het matje geroepen."

Ook de Franse president Emmanuel Macron en premier Edouard Philippe hebben daar "akte van genomen". De aanbestedingsprocedure voor de opvolging van de F-16's loopt nog. Momenteel dingen enkel de Brits-Europese Eurofighter en de F-35 officieel mee, maar de Franse Rafale-producent Dassault deed buiten de procedure om een voorstel.