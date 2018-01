Francken waarschuwt voor 'veldslag op snelwegparkings'

De federale wegpolitie hield donderdagavond een gerichte controleactie op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. De agenten werden daarbij aangevallen door een grote groep transmigranten nadat de politie hen had betrapt toen ze in een vrachtwagen probeerden in te breken. Twee van de zes agenten raakten lichtgewond. De politie kon een zestiental migranten oppakken.

Volgens Francken gaat het om dezelfde illegale migranten die overdag rondhangen in de buurt van Brussel-Noord. 'Overdag in en rond het Noordstation/Maximiliaanpark, 's nachts in een rond onze snelwegparkings op zoek naar een truck om in te klimmen', zegt hij. De staatssecretaris benadrukt dat er ook aan de vrachtwagenchauffeurs moet worden gedacht. 'Dit zijn vaak ook 'migranten', maar dan wel hardwerkende, legale arbeidsmigranten. Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbondennooitover. Maar betogen voor mijn ontslag, dat kunnen ze als de beste', sneert hij.

De oplossing volgens Francken? Blijven 'acties voeren en illegalen terugsturen. Anders zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan.'