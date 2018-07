Francken en Peumans voeren 'goed gesprek' na openlijke kritiek

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft naar eigen zeggen een 'goed gesprek' gehad met partijgenoot Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Die laatste had in een weekendinterview in Het Belang van Limburg kritiek op de marsrichting van de partij. Hij was daarbij ook streng voor staatssecretaris Francken. Die noemde hij 'niet de geknipte man om de partij te leiden'.

Het interview met Peumans deed de voorbije dagen het nodige stof opwaaien zowel binnen als buiten de partij. Zo toonde partijvoorzitter Bart De Wever zich - zacht uitgedrukt - 'not amused' met de kritiek. Hij betreurde onder meer dat Peumans zijn kritiek niet intern heeft gehouden. Er volgde maandagavond meteen een verzoeningsgesprek tussen De Wever en Peumans.

En nu hebben Francken en Peumans dus een 'goed gesprek' gehad. Dat zegt de N-VA-staatssecretaris op Twitter, waar hij een selfie heeft gepost met de parlementsvoorzitter. 'Wijze raad van de eerste burger van Vlaanderen neem ik altijd ter harte. Ik kijk uit naar zijn 11-juli toespraak volgende week! Samen verder werken aan ons project', aldus Francken.