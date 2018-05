'Er zit meer volk in de raden van bestuur van theaterhuizen dan dat er acteurs zijn in Vlaanderen'

Wordt het niet eens tijd dat ik mijn verantwoordelijkheden ergens ga opnemen? Iets opbouwen, in plaats van altijd maar af te breken. Net als elke recensent en cultuurjournalist droom ik, uiteraard, van een carrière op het podium in plaats van ernaast. Maar ik blijf beter bescheiden, of in elk geval voorzichtig. Een vriendin vertelde laatst over een eenmalig theateroptreden van de geroemde criticus Wim Van Gansbeke aan het eind van de jaren negentig, bij Zuidpool. Kort samengevat: het was hilarisch slecht. Ik zou daar alvast niet voor hoe...