Douane wil alle containers in Antwerpse haven screenen

Volgens Port of Antwerp was het maritiem containerverkeer in de Scheldestad vorig jaar goed voor 6,5 miljoen containers (3,1 miljoen binnenkomende en 3,4 miljoen uitgaande containers). Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat de douane vorig jaar in de haven van Antwerpen zowat 34.000 containers heeft gecontroleerd. Op een totaal van 3 tot 3,5 miljoen voor de douane relevante containers (de rest zijn voor de douane niet belangrijke EU-transitgoederen) is dat amper 1 procent.

Dat kan veel beter, gelooft Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van Douane & Accijnzen. In Knack kondigt hij aan dat zijn dienst gaat onderzoeken of het technologisch mogelijk is om in de strijd tegen drugs en wapens alle containers op de terminals in de Antwerpse haven te screenen. Vanderwaeren: 'We organiseren daarover momenteel een grootscheepse marktbevraging in samenwerking met de Europese Commissie, de Wereld Douane Organisatie, de Haven van Antwerpen, technologiebedrijven en experts van andere rechtshandhavingsinstanties uit binnen- en buitenland.'

Tegelijk zal de douane ook een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, om na te gaan of het überhaupt mogelijk en opportuun is om alle containers in de haven te screenen én om de eventuele verdere procedure in kaart te brengen. De eerste resultaten worden tegen oktober verwacht. In mei bespreekt Vanderwaeren de mogelijkheden van innovatie en nieuwe technologieën ook met zijn Europese collega's op een tweedaags congres in Antwerpen.

Bedoeling is om de controles in de toekomst aanzienlijk te verscherpen. Vanderwaeren: 'Maar de uitdaging zal zijn om dat te doen zonder te raken aan de vlotte goederenstroom waarvoor onze haven bekend is.'

9/11

Uitgebreide screening op de smokkel van radioactief of nucleair materiaal gebeurt sowieso al. De oplossing die de douane nu zoekt, zal waarschijnlijk liggen in een combinatie van scanning, risico-analyse en artificiële intelligentie. Vanderwaeren: 'Onder politieke druk van de VS en naar aanleiding van 9/11 is in 2009 is al eens onderzocht of het mogelijk is om de export van de EU naar de VS voor 100 procent te scannen. De conclusie toen was negatief. Maar intussen zijn de tijden -en de technologie- veranderd.'

In de Antwerpse haven beschikt de douane over twee vaste scaninstallaties, een grote mobiele containerscanner en een zogenaamde Z Backscatter Van -een camionette met scanapparatuur die rond de containers kan rijden.

In het kader van het Stroomplan plant de douane om nog bijkomende scanningapparaten aan te kopen én de mobiele scanner te vervangen door een performanter type. Daarnaast wil de douane nagaan hoe detectieapparatuur op de terminals zelf kan worden ingeplant. 'Op die manier kunnen we dichter bij de bron controleren. Dat is efficiënter', zegt Vanderwaeren. 'In de haven van Rotterdam gebeurt dat al op de geautomatiseerde Maasvlakte 2-terminal. Op deze moderne en geautomatiseerde containerterminals werd plaats gemaakt om een vaste scanner in te planten. Daardoor kan de Nederlandse douane dichter bij de bron controleren, wat smokkelen sterk bemoeilijkt.'

17,5 ton coke

Volgens de nieuwste cijfers van de Antwerpse douane werd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar al 17,5 ton cocaïne onderschept, goed voor een straatwaarde van bijna 1 miljard euro. Dat is, met nog negen maanden te gaan, al bijna de helft van de hoeveelheid die in het recordjaar 2017 in beslag werd genomen.