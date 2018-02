Didier Reynders sluit Brusselse regering met N-VA niet uit

'Op extreemlinks en -rechts sluit ik niemand uit', zei hij op de Franstalige regionale zender Bx1. Om de dingen te veranderen moet men in de eerste plaats als winnaar uit de verkiezingen komen, merkt hij wel op.

Reynders toonde zich geen voorstander van een formule waarbij het beheer van de Brusselse regering afzonderlijk gevoerd zou worden door de twee meerderheden in elke taalgroep als N-VA 'incontournable'. DéFI-voorzitter Olivier Maingain had die piste onlangs nog gelanceerd - hij sluit een coalitie met N-VA uit.

'Ik ga niet vertellen dat we niet kunnen regeren met de N-VA als je ziet wat we in de federale regering doen', zei Reynders, die zich ook verzette tegen een formule van regeren 'in lopende zaken'. 'We zijn erin geslaagd om het institutionele aan de kant te schuiven en met de N-VA samen te werken op het socio-economische.

'In Brussel willen we samenwerken met zij die een aantal dingen willen veranderen' op het vlak van mobiliteit en onderwerpen die erg leven in de publieke opinie, aldus nog Didier Reynders.