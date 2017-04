De N-VA: de nieuwe machtsuitoefening versus de vrije meningsuiting

'Ik heb graag mensen die met goede argumenten tegen me ingaan. Ik ken politici die denken: l'état c'est moi. Ik ken zelfs politici die zich met overlopers omringen omdat die het minst tegenpruttelen. Absolutistische leiders doen dat al jaren. Maar ik heb tegenwind nodig in de politiek.' Dat zei Bart De Wever in 2011, toen hij nog interviews gaf aan De Standaard en zijn partij nog niet deelnam aan de macht.

...