Chris Dusauchoit: 'Al derde keer dat tuin onderloopt door kalvermest van bedrijf naast de deur'

Dusauchoit stelt dat zijn buurman zonder vergunning zijn bedrijf uitbreidde. 'Waaronder een gebouw met een verbrandingsoven waarin hij (bouw)afval en bewerkt hout opstookt. Dag en nacht. Hij plaatste onvergunde ventilatoren die je tot in huis kon horen. En dan kwamen de ratten en de vliegen', klinkt het.

En er is meer. 'Afvalwater en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen van daaruit de velden in. Alles wat hij niet mag doen, doet hij toch. Ik kan het aantal pv's dat ik heb laten opstellen niet tellen.'

Volgens Dusauchoit trekt de buur zich niets aan van alle klachten. 'Hij woont hier ook niet. Laat buitenlanders het vuile werk opknappen en duwt ze in een woning die ei zo na onbewoonbaar is verklaard. Ze slapen er op de grond. De boeren hier in de buurt die zich wél aan de regels houden, trekken zich de haren uit het hoofd.'

Dusauchoit legde de kwestie voor aan de dienst Milieu en Gezondheid, maar dat leverde niets op. 'Uw milieu-inspectie is een lachertje', schrijft hij naar Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is de enige instantie waarop Dusauchoit naar eigen zeggen wel kon rekenen.