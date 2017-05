CD&V, N-VA en Open Vld willen Turks referendum over doodstraf verbieden in België

Na het grondwettelijk referendum van afgelopen maand, waarmee de Turkse president Erdogan zijn macht wist uit te breiden, beloofde die om snel een nieuw referendum over de doodstraf te organiseren. Net zoals vorige keer mogen Belgen met een Turks paspoort daarover meestemmen, en een erg groot deel daarvan is ideologisch trouw aan Erdogan en zijn AKP-partij.

'Voorbij de ethische grenzen van de EU,' zo tweette CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert over het idee dat Turkije op die manier een referendum over de doodstraf bij ons importeert. 'De herinvoering van de doodstraf staat haaks op de waarden van onze christendemocratische partij, ons land en Europa', zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een reactie aan VRT Nieuws. "Wie de doodstraf terug wil invoeren, moet daar geen hulp van ons bij verwachten.'

Blij met duidelijke stellingname van @cdenv over mogelijks Turks referendum over de doodstraf in de EU https://t.co/OCd0rVwQJe -- hendrik bogaert (@hendrikbogaert) May 6, 2017

Ook N-VA en Open Vld willen het referendum in ons land verhinderen. N-VA-fractieleider Peter De Roover: 'het volstaat niet daar verontwaardigd op te reageren, het is onze verantwoordelijkheid als wetgever om de instrumenten te voorzien om daar daadwerkelijk tegen op te treden.' Alleen is niet meteen duidelijk hoe dat precies kan. De Roover zelf diende onlangs nog een wetsvoorstel in dat het voor buitenlandse regeringen onmogelijk maakt politieke campagnes bij ons op te zetten zonder toestemming van België zelf. 'We mogen niet te lang dralen. Als we die wet niet snel goedkeuren, dreigt ze te laat te komen om bij een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije toegepast te worden.' Een ander idee is om de praktische organisatie van zo'n referendum te verbieden.

Ook in Nederland en Duitsland wordt gezocht naar manieren om het referendum tegen te houden.

Turks referendum doodstraf niet hier, klinkt het bij Vlaamse partijen. Hoop dan ook op steun voor mijn wetsvoorstel. https://t.co/z3NfitlhFA pic.twitter.com/czCFPNfgwj -- Peter De Roover (@PeterDeRoover1) May 6, 2017

Open Vld: 'Europese toetredingsonderhandelingen stopzetten'

Voor Open Vld-Kamerlid Annemie Turtelboom is het referendum een nieuw signaal dat Turkije op dit moment geen lid kan worden van de Europese familie. 'We moeten verhinderen dat een Turks referendum ook in Europa wordt georganiseerd, bij voorkeur samen met alle Europese lidstaten,' klinkt het over de plannen van Erdogan.

Vorig jaar diende Turtelboom in de Kamer een resolutie in waarin gevraagd werd de toetredingsgesprekken tussen Turkije en de EU stop te zetten. Daarmee zou ook een pakket van meer dan 4 miljard euro - zogenaamde pre-toetredingssteun - niet aan Turkije uitgekeerd worden. De resolutie werd unaniem aangenomen, en nu wil de liberale politica dat ons land een voortrekkersrol gaat spelen in Europa.

'Ook premier Michel stelde gisteren de toetredingsgesprekken in vraag en zei dat er grenzen zijn aan het masochisme van de EU. Hij heeft 100% gelijk,' klinkt het. 'Ik verwacht dan ook dat onze Belgische regering op het Europees niveau het voortouw neemt om die Europese financiering van het autocratisch regime van Erdogan droog te leggen en de toetredingsgesprekken stop te zetten, zoals het Belgisch parlement vraagt. De rode lijn van de doodstraf komt nu immers akelig dicht in zicht, maar Erdogan heeft er het afgelopen jaar al meerdere overschreden.'