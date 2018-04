Brussels parket opent onderzoek naar chatroom met duizenden naaktfoto's

Dat bevestigt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Het onderzoek komt er na onderzoek door journalisten van VTM NIEUWS en RTL Nieuws. VTM NIEUWS-journalisten Kenneth Dée en Sander Denayer konden zo in een chatgroep infiltreren. 'We proberen nu de betrokkenen te identificeren', zegt de parketwoordvoerster. 'Dit gaat om feiten van voyeurisme, waarop zware gevangenisstraffen staan.'

Discord is een populaire website waar gamers met elkaar kunnen chatten maar uit het onderzoek van beide nieuwszenders blijkt dat op het geheime forum op die site meer dan 3.000 leden naaktfoto's en filmpjes van jonge meisjes met elkaar uitwisselen. Het gaat om foto's van naakte meisjes, filmpjes van slachtoffers die seksuele handelingen verrichten bij hun vriendje en pornografische afbeeldingen waar geen toestemming voor werd gevraagd. Bij de slachtoffers zijn ook minderjarige meisjes.

De foto's en filmpjes komen op verschillende manieren in de chatbox terecht. Soms zetten ex-vriendjes van slachtoffers ze uit wraak online, maar ze verschijnen ook door gehackte social media-accounts zoals Snapchat en Facebook. Door in een chatgroep te infiltreren stootten de VTM-journalisten op gebruikers die nóg een stap verder gaan en een gigantische archiefmap met elkaar delen.

In die map zitten meer dan 5.000 foto's van Vlaamse meisjes, weergegeven met voor- en achternaam en gerangschikt per provincie. Aan die map geraken, lukt niet zomaar, daarvoor moet je bewijzen dat je zelf unieke foto's hebt.

De leden gebruiken daarbij een eigen taaltje. 'WINS' zijn naaktfoto's die gebruikers kunnen bemachtigen van nietsvermoedende meisjes, 'OC' staat voor original content, originele foto's dus. 'De leden van de chatroom lijken het soms meer om de sport te doen dan om de seksuele content', zegt een bron nabij het onderzoek. 'De taal die gebruikt wordt, is anders dan in een chatroom voor pedofielen, bijvoorbeeld. Het heeft soms meer weg van haantjesgedrag, waarbij sommigen om te bewijzen hoe goed ze wel zijn of tegen betaling deze of gene account gaan hacken. Dat maakt het allemaal niet minder strafbaar natuurlijk.'

Volgens het Brusselse parket gaat het immers om feiten van voyeurisme waar zware celstraffen op staan. 'Als de slachtoffer meerderjarig zijn, is de maximumstraf 5 jaar', zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'Gaat het om slachtoffers tussen 16 en 18 jaar oud, wordt dat tussen 5 en 10 jaar cel, en gaat het om minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar, wordt de maximumstraf 15 jaar cel.'

Voor de politie is het moeilijk om aan die database te komen, laat staan ze offline te halen. De chatboxen dienen als link naar die database. Zodra een chatbox ontdekt wordt, sluiten de gebruikers de link af en maken ze een nieuwe aan. Op die manier blijft de database bestaan en groeit de collectie van de gebruikers een hele tijd aan. De nieuwszenders hebben hun gegevens overgemaakt aan het Brusselse parket, dat een onderzoek is gestart.

'Dat is in handen gegeven van de Computer Crime Unit van de Brusselse federale gerechtelijke politie', gaat de parketwoordvoerster verder. 'De federale gerechtelijke politie probeert nu de daders te identificeren. Op dit moment sporen we nog niet actief slachtoffers op. Als die mensen niet weten dat ze slachtoffer zijn, willen we hen geen slachtoffergevoel bezorgen. Zodra er verdachten geïdentificeerd zijn, kunnen we dat wel doen zodat die mensen zich dan ook burgerlijke partij kunnen stellen. De slachtoffers die door de nieuwszender gecontacteerd zijn, hebben we natuurlijk wel begeleid. En sowieso kan wie denkt slachtoffer te zijn, ook zelf de politie contacteren.'