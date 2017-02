Bart De Wever: 'Zoals Groen nu tekeer gaat, dat maakt de politiek kapot'

Kathleen Cools sprak in "Terzake" met NVA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA). Na Gent ligt nu ook Antwerpen onder vuur omdat Groen daar veel kritiek heeft op de talrijke, goed bezoldigde mandaten van N-VA-schepen Koen Kennis.

Kennis plaatste gisteren zijn belastingsaangifte online om duidelijkheid te scheppen over zijn loon.

De Wever nam het op voor het werk van zijn schepen. 'Als men een schandaalsfeer creëert, dan kan je niet anders dan eerlijk zeggen hoe het is. Maar die vergoedingen zijn sowieso al transparant, want die moet je ook aangeven.'

'Ik vind dit eigenlijk een vorm van stielbederf. Als je gaat roepen op het loon van politici en je roept 'schandaal!', dan zal je natuurlijk altijd gelijk krijgen. En dan begint er een race to the bottom. Mensen zullen wellicht pas tevreden zijn als je het gratis doet. Zoals Groen nu te keer gaat, dat maakt de politiek kapot.'

Wouter Van Besien: 'Dubbele moraal bij N-VA'

In een reactie stelde Wouter Van Besien, de voorzitter van Groen in de Antwerpse gemeenteraard dat de N-VA een dubbele moraal hanteert. 'De Wever zegt: als het mijn vrienden zijn, dan is het geen probleem. Als het andere partijen zijn, dan is het wel een probleem.'

Siegfried Bracke: 'Ik laat mij geen probleem aanpraten'

Verder was ook Kamervoorzitter en Gents N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke te gast in Terzake. Na de discussie over de mandaten in Gent werden ook vragen gesteld over dat van Bracke bij Telenet. Maar daarover hoef ik geen transparantie te geven, zegt de Gentse N-VA-fractieleider. "Er is een onderscheid tussen publieke mandaten en publiek geld, en tussen privékwesties. Mijn mandaten heb ik allemaal aangegeven. Ik laat me geen probleem aanpraten."