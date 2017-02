Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis verdiende 7.237 euro per maand met 17 mandaten

Een goeie 40 mandaten bekleedt Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA), waarvan 17 bezoldigd zijn. In totaal levert hem dat maandelijks 7.237 euro op, zo maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag bekend bij VTM NIEUWS, nadat Groen erop had aangedrongen duidelijkheid te verschaffen over het uitgebreid aantal postjes van Kennis. 'Dat is een flinke wedde, maar hij is iemand die uit de privésector is overgekomen naar de politiek, precies om dit soort beheer voor ons te kunnen doen', zo voegde De Wever nog toe.

De vraag van Groen kwam er nadat afgelopen weekend de nodige ophef ontstond over de vergoedingen die Gents schepen Tom Balthazar (sp.a) ontving in de holding Publipart (dat uit een oude intercommunale structuur groeide). De Publipart-bestuurders zouden gemiddeld zo'n € 19.000 - bruto - per jaar mogen bijschrijven op hun rekening. Een al te riante vergoeding, vonden velen. Balhazar - die naast schepen ook de toekomstige burgemeesterskandidaat was bij de Gentse socialisten - gaf daarop zijn ontslag, ook al omdat uitlekte dat Publipart enkele dubieuze beleggingen had gedaan.

Nu blijkt dus dat ook bij N-VA zulke bedragen geen uitzondering zijn. Met zijn maandelijkse vergoeding van 7.237 netto doet Koen Kennis zelfs ruim 'beter' dan de 19.000 euro bruto per jaar van Tom Balthazar. 'Ik bekleed veel mandaten om de eenvoudige reden dat er veel te veel intercommunales zijn,' klonk het al eerder bij Kennis, in Gazet Van Antwerpen. 'Ik zit in die raden van bestuur om dat enorme kluwen van binnenuit te veranderen. Wij zijn hard aan het werk om dat kluwen te hervormen tot eenvoudigere en transparantere structuren.'