Bart De Wever: 'Heeft oppositie nu echt niets anders te doen?'

N-VA-vicepremier Jan Jambon zegt "met de hand op het hart" dat er geen gekwalificeerde - geheime - informatie gedeeld is op het crisisoverleg na de aanslagen in Brussel, waar zowel toplui van de politie als N-VA-voorzitter Bart De Wever aanschoven.

Een schending van het geheim van het onderzoek is een zwaar strafbaar feit, waarschuwde PS-fractieleidster Laurette Onkelinx dit weekend. Is er geheime informatie uitgewisseld in aanwezigheid van De Wever - die niet over de juiste veiligheidsmachtiging beschikt - dan zou de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle dus eigenlijk een onderzoek moeten starten, zegt ze.

Jambon en De Wever minimaliseren de zaak intussen. "Wat weet mevrouw Onkelinx wat daar gebeurd is?", zei Jambon maandagochtend voor de camera's van VRT, VTM en RTBF. "Volgens mijn informatie is het alleen een strafbaar feit als gekwalificeerde informatie uitgewisseld zou zijn. Gekwalificeerde informatie kan alleen aan mensen gegeven worden met een veiligheidsmachtiging. Ik zeg u met hand op het hart dat daar nul gekwalificeerde informatie is gegeven en dat alle informatie die daar uitgewisseld is, ik die vrijdag ook met de commissie gedeeld heb. Dus dit is echt 'much ado about nothing'."

'Waar gaat dit over? '

"Hebben ze nu echt niets anders te doen", zo reageert ook De Wever op de kritiek. "Als ze vinden dat er een overtreding van de wet gebeurd is, moeten ze een klacht indienen. Ik zou als oppositie een ander thema kiezen om politieke spelletjes te spelen, maar dat is hun keuze. Ik vind het overbodig. In vredesnaam, er zijn vreselijke aanslagen gebeurd. Een minister stond op het punt om ontslag te geven. Waar gaat dit over?"

Oppositiepartijen sp.a en Groen willen echter de onderste steen boven halen en sluiten niet uit dat ze nieuwe hoorzittingen zullen eisen met de toplui die mee aan tafel zaten op die bewuste 23 maart, daags na de aanslagen. "Momenteel denk ik aan Eddy Greif, Catherine De Bolle, Peter De Buysscher en Claude Fontaine", zo somt sp.a-fractieleidster Meryame Kitir de gekende betrokkenen op. Al wil ze net als haar Groen-collega Stefaan Van Hecke eerst de antwoorden van Jambon afwachten. "Als de discussie over Bart De Wever niet kan uitgeklaard worden, zullen we niet anders kunnen dan de aanwezige politiemensen uitnodigen", zegt Van Hecke.

MR-fractieleider Denis Ducarme roept op om met de onderzoekscommissie niet in politieke spelletjes te vervallen rond wat hij een "non-event" noemt. "Politieke spelletjes mogen het werk van de onderzoekscommissie niet vergiftigen. De commissie heeft een plicht ten aanzien van het land en de slachtoffers op vlak van de veiligheid van de Belgen en de strijd tegen het terrorisme."

Afleiding

"N-VA-voorzitter Bart De Wever tracht met zijn uithaal de aandacht af te leiden van wat er echt toe doet. De verantwoordelijkheid van Jan Jambon." Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez in een reactie op de heisa.

Volgens Crombez tracht De Wever de aandacht af te leiden van de essentie. "In de onderzoekscommissie naar de aanslagen is heel grondig werk verricht naar essentiële veiligheidsproblemen. Die blijken nu absoluut niet de schuld van één ambtenaar. Daar moet het over gaan. Als Jambon zijn ontslag wou aanbieden had dat een reden, en wij moeten nu achterhalen wat dat was."

De sp.a-voorzitter vindt dat er sterk werk wordt verricht in de onderzoekscommissie en verwacht dat er concrete resultaten uit de bus zullen komen. "Ik heb de indruk dat De Wever bang is van wat de discussie over twee jaar terreurdreiging onder Jambon zal brengen. Ik denk dat de uitkomst niet positief zal zijn voor de minister."