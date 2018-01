Axel Ronse trekt N-VA-lijst in Kortrijk: 'Fier, Ferm, Fris'

Dat kondigde de partij vanochtend aan via een filmpje op de sociale media. Ronse krijgt de 39-jarige Kelly Detavernier naast zich. De 66-jarige Rudolf Scherpereel duwt de lijst op 14 oktober.

N-VA trekt met een jong spitsenduo naar de kiezer. Ronse wierp zich de jongste jaren op als sterke man binnen de partij die de voorbije legislatuur wat te kampen had met groeipijnen. De Kortrijkzaan liet zich ook al in Brussel opmerken als Vlaams parlementslid, waar hij zich toespitste op werk en ruimtelijke ordening en onder meer zorgde voor de 'hinderpremie' voor handelaars die gehinderd werden door wegenwerken. Ronse wil resoluut gaan voor de burgemeesterssjerp.

SP.A en Open VLD, de huidige coalitiepartners van N-VA, hebben hun kopmannen nog niet bekendgemaakt.

Kelly Detavernier werd begin 2016 schepen van Financiën, Onderwijs en Evenementen. Zij volgde Catherine Waelkens op die zich terugtrok als N-VA-schepen. De jonge onderneemster krijgt nu de tweede plaats op de lijst. 'Iedereen binnen de partij looft haar kordate aanpak op financiën en het feit dat ze de schuldgraad per Kortrijkzaan liet dalen', aldus Ronse en Scherpereel.

Huidig eerste schepen Rudolf Scherpereel, net zoals Ronse gevormd binnen Unizo, zal de lijst duwen. Hij was in 2012 nog lijsttrekker en drukte zijn stempel op de stad met 'Kortrijk Zaait' waarmee de leegstand fors werd teruggedrongen. Het initiatief kreeg in enkele Vlaamse steden navolging. 'Op 14 oktober zal ik de lijst duwen en geef ik mijn volledige steun aan onze kopvrouw Kelly en aan Axel, onze lijsttrekker en kandidaat-burgemeester', aldus Scherpereel.

N-VA trekt met de slogan 'Fier, Ferm, Fris' naar de kiezers. N-VA behaalde in 2012 zeven van de 41 zetels en hield met Open Vld en sp.a CD&V uit het bestuur.

Ronse en N-VA worden de grote uitdagers van het CD&V van Hannelore Vanhoenackeren SP.A en Open VLD.

