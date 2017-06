80 haatpredikers en 20 strijders 'van eigen bodem' op de radar

Uit cijfers van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) blijkt dat de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten, naast de 622 bekende Syriëstrijders, een 80-tal haatpropagandisten én 20 zogenaamde Homegrown Terrorist Fighters (HTF's) in de gaten houden. Dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdag.

In tegenstelling tot de Syriëstrijders of 'foreign terrorist fighters', hebben de 20 bekende 'homegrown terrorist fighters' nooit een poging ondernomen om zich bij een buitenlandse terreurgroep als Islamitische Staat (IS) of Al Qaida aan te sluiten. Ze zijn geradicaliseerd in ons land, waar ze nu uitvoerig gemonitord en geschaduwd worden.

"Maar deze potentiële terroristen van eigen bodem zijn erg moeilijk te detecteren", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA. "Daarom willen we dat álle Belgische gemeenten zo snel mogelijk een eigen Lokale Integrale Veiligheidscel oprichten." Op dit moment heeft ongeveer de helft er één. Vlaanderen (213 cellen op 308 gemeenten) en Brussel (15 cellen op 19 gemeenten) spelen veel korter op de bal dan Wallonië (56 cellen op 262 gemeenten).

In zo'n Veiligheidscel zetelen maandelijks de burgemeester en diensten zoals bevolking en burgerzaken, de lokale politie, verscheidene preventiediensten waaronder de CLB's, jeugd- en straathoekwerkers en de deradicaliseringsambtenaar. "Via al deze menselijke antennes willen we radicalisme zo vroeg mogelijk detecteren", verduidelijkt Van Raemdonck.

Makkelijk is dat niet, want volgens de woordvoerder van Binnenlandse Zaken is het uiteraard niet de bedoeling dat elke puber die een radicaal idee heeft meteen de stempel 'terrorist' opgekleefd krijgt en naar het politiecommissariaat overgebracht wordt. Toch moet iedereen doordrongen zijn van een veiligheidscultuur 'als we de strijd tegen terreur écht willen winnen', benadrukt Van Raemdonck.