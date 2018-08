Nissan verhoogt productie Navara

Nissan heeft de Navara nu ook in Argentinië in productie genomen. Dit is het vijfde land waar het merk zijn pick-up vervaardigt, want wereldwijd blijft de vraag naar dit voertuigtype sterk toenemen. Nissan heeft meer dan 80 jaar ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van pick-ups en bestelauto's. De Japanse pick-ups hebben daardoor een uitstekende reputatie dankzij hun duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden.

Een belangrijk onderdeel van Nissans ambitieuze regionale strategie is een van de drie grootste automerken in Latijns-Amerika te worden. De investering van 600 miljoen dollar in de fabriek in Cordoba is naar verwachting goed voor zo'n drieduizend nieuwe banen en maakt de productie van 70.000 auto's per jaar van de merken van de Alliantie mogelijk.

Het fabriekscomplex van Renault in Cordoba produceert de pick-ups voor de Alliantie-partners Renault en Nissan, maar ook voor Mercedes-Benz, in het kader van de voortgaande samenwerking met Daimler. De drie versies van de pick-up delen de structurele componenten, maar behouden daarbij hun eigen merkidentiteit met kenmerkende voorzieningen en design.

Nissan biedt de Navara op 38 markten in Zuid-Amerika aan als de Nissan Frontier. Het model werd al in Spanje, China, Mexico en Thailand geproduceerd, en nu dus ook in Argentinië.(Belga)