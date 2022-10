Roularta Media Group bereikt meer lezers

Roularta is tevreden over de nieuwe CIM-cijfers. Zowel het grootste weekblad als het grote betalende weekblad blijven in de portefeuille, en de women brands zien hun fanbase groeien.

De laatste cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) laten zien dat de Roularta-titels meer lezers bereiken. Hiervoor werd zowel naar de cijfers voor papier als digitaal gekeken.

De Zondag bevestigt zijn status als grootste weekblad, en bereikt elke week meer dan 1,3 miljoen lezers. Libelle is het grootste betalende magazine met 867.000 lezers (+12%). De Franstalige tegenhanger Femmes d’Aujourd’hui gaat er zelfs 16% op vooruit (418.400 lezers).

Trends en Trends/Tendances zien hun lezersbereik groeien met 9%, tot 332.000 lezers.

Knack blijft stabiel en Le Vif/L’Express stijgt met 17%. Deze nationale combinatie bereikt 840.000 lezers. Knack en Le Vif Focus (+8%) volgen dezelfde positieve trend en tellen 438.000 lezers.

Knack Weekend ziet het bereik met 10% toenemen, voor Le Vif Weekend is dat 28%, wat een gezamenlijk bereik oplevert van 660.000 lezers.

Sport/Voetbal Magazine werd in deze CIM-telling, voor het eerst als maandblad gemeten laat een groei optekenen van 7%, goed voor 435.000 lezers.

Plus Magazine ten slotte rondt deze keer de kaap van 500.000 lezers, goed voor een stijging van 10%.

Digitalisering

Roularta bouwt verder aan de digitalisering van de merken. Dit werpt nu vooral al voor de women brands zijn vruchten af. Zo kunnen o.a. Flair (N/F) en Feeling/GAEL rekenen op een schare trouwe fans binnen hun community.

Verder wordt ook geïnvesteerd in de Mijn Magazines-app om samen met familie-abonnement de leesbevordering van alle merken te verbeteren.