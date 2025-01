Met de traditionele openingsmanche in Monte-Carlo begint donderdag het WK rally. Dat zal op velerlei vlakken anders zijn dan in 2024.

Na vijf vicewereldtitels kroonde Thierry Neuville (36) zich afgelopen november eindelijk tot wereldkampioen rally. Een primeur in de Belgische sportgeschiedenis. De man uit Sankt Vith en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe werden dan ook verkozen tot Sportploeg van het Jaar 2024.

De hoeraberichten over de wereldtitel moeten wel genuanceerd worden. Zo zijn de hoogdagen van het WK rally al lang vervlogen, met nog amper drie constructeurs die een volledig seizoen afwerken: Toyota, Hyundai en Ford. Vorig seizoen werd de spoeling in het rijdersveld ook dunner, want na zijn tweede wereldtitel op rij in 2023 werkte de Fin Kalle Rovanperä maar een gedeeltelijk WK-programma af. Hij had op zijn 23e behoefte aan een mentale reset. Ook de achtvoudige wereldkampioen Sébastien Ogier skipte een aantal rally’s.

Slechts vijf rijders startten uiteindelijk in alle dertien WK-manches, van wie alleen Ott Tänak (de ploeggenoot van Neuville bij Hyundai) en Elfyn Evans (Toyota) de enige echte concurrenten van de Oostkantonner waren. Hij won desondanks slechts twee manches. Neuville dankte zijn eindzege vooral aan zijn volharding, regelmaat en aan fouten bij de anderen.

Aangepaste wagen

Bij de uitreiking van de trofee van Belgische Sportploeg van het Jaar zei Neuvilles copiloot Martijn Wydaeghe dat ze voor het seizoen 2025 opnieuw mikken op de wereldtitel. Met als grote voordeel dat ‘alle druk nu weg is’. Bovendien zal het duo vanaf de tweede WK-manche in Zweden over een aangepaste Hyundai i20 N Rally1 beschikken. Door onzekerheid over de nieuwe technische reglementering in 2025 geen volledig nieuwe wagen, zoals aanvankelijk gepland, maar de ophanging, demping en transmissie zouden merkelijk verbeterd zijn. Volgens Neuville waren de (beperkte) tests ‘veelbelovend’.

Verplichte commerciële verkooppraat of realiteit? Dat valt af te wachten, want Hyundai verloor zijn gerenommeerde ingenieur Christian Loriaux – tot ‘verrassing’ en ‘ontgoocheling’ van Neuville. Bovendien heeft de FIA, de Internationale Automobielfederatie, voor het nieuwe seizoen 2025 ingrijpende wijzigingen opgelegd: de hybride auto’s zijn verleden tijd. Dit en volgend jaar wordt alleen nog met duurzame brandstof gereden. Zo zakt het gewicht van de wagens met zo’n honderd kilo en zullen ze ook minder vermogen hebben.

Thierry Neuvilles grootste obstakel voor een nieuwe wereldtitel wordt wellicht de sterkere tegenstand.

Een andere grote verandering: bandenleverancier Pirelli wordt vervangen door Hankook Tire. Het Zuid-Koreaanse merk zal tot en met 2027 teams bevoorraden. De constructeurs die zich het vlugst kunnen aanpassen aan beide wijzigingen zullen een streepje voor hebben, zeker in de eerste manches van het seizoen. Ze zullen ook rekening moeten houden met een vereenvoudigde puntenquotering: geen punten meer op zaterdag, enkel voor het algemene klassement, voor de vijf snelste teams op zondag en voor de afsluitende ‘powerstage’.

‘Comeback’ Rovanperä

Thierry Neuvilles grootste obstakel voor een nieuwe wereldtitel wordt wellicht de sterkere tegenstand. Kalle Rovanperä neemt voor Toyota weer deel aan een volledig seizoen. Hij is naar eigen zeggen ‘zeer hongerig’ om Neuville van zijn troon te stoten. De Fin won nota bene vorig jaar al meer WK-manches dan de Belg (vier versus twee, op slechts zeven rally’s). Toyota rekent daarnaast op Elfyn Evans, tweede na Neuville vorig jaar in het WK. Sébastien Ogier rijdt opnieuw een beperkt programma.

Bij Hyundai krijgen Neuville en Ott Tänak versterking van de jonge Fransman Adrien Fourmaux. Zij moeten de Zuid-Koreaanse autobouwer weer naar de eindzege in het WK voor teams sturen, want vorig jaar stond Toyota op één. Het belangrijkste blijft echter het individuele kampioenschap. Gezien alle wijzigingen en de toegenomen concurrentie zou een wereldtitel voor Neuville sowieso sportief meer waarde hebben dan zijn eerste.