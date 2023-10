Quick-Step bevestigt: ‘Wij willen hoofdsponsor blijven’ (maar van welke ploeg?)

In de saga rond de gedeeltelijke samensmelting van wielerteams Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step ligt nu een nieuwe optie op tafel: een ‘overblijversploeg’ rond de renners die niet naar het fusie/overnameteam gaan. Hoe levensvatbaar is die ploeg van restanten, met al dan niet Quick-Step als naamsponsor?

In alle berichten die over de aanvankelijk aangekondigde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step verschenen, was er eerst sprake van een team met Visma en Soudal als naamsponsors. Beide bedrijven beklemtoonden later ook dat ze naamsponsor willen blijven. ‘Er is geen reden om van onze marketingstrategie af te wijken’, klonk het.

Vorige week dook ook Amazon op als nieuwe partner. Het Amerikaanse e-commercebedrijf zou volgens een Nederlandse marketeer 15 miljoen euro inbrengen, maar die informatie klopt niet: het zou om een bedrag gaan dat een stuk kleiner is. Bovendien is het merendeel ‘media/content creation’, via de docuserie over de ploeg op Amazon Prime. Het miljardenbedrijf zal dan ook geen naamsponsor worden, meldde Raymond Kerckhoffs, de journalist van Wielerflits die het fusieverhaal naar buiten bracht.

Opvallend is dat de rol van Quick-Step sindsdien amper werd genoemd. Die sponsor had nochtans in mei 2021 zijn contract met zes jaar verlengd, tot 2027. Het ging om de langste contractverlenging in de geschiedenis van het team, dat in 2003 ontstond. In het toenmalige persbericht werd die langtermijnovereenkomst benadrukt, zodat die de ploeg ‘stabiliteit en kwaliteit’ kon bieden. Die verbintenis kwam er niet toevallig twee maanden nadat Remco Evenepoel zijn contract bij (Deceuninck) Quick-Step had verlengd, tot 2026.

Wat wil Quick-Step?

Ruim twee en een half jaar later werd door de nakende ‘fusie’ het einde van de (Soudal)Quick-Stepploeg aangekondigd. Zonder enige vermelding van Quick-Step. Tot Ruben Desmet, president van Unilin Flooring (het bedrijf achter het laminaatmerk Quick-Step), vorige zaterdag in De Standaard vertelde dat hij met Quick-Step óók naamsponsor van een ‘competitieve ploeg’ wil blijven, na 25 jaar als wielersponsor.

Dat bevestigde Desmet gisteren ook aan Knack, met exact dezelfde woorden. Meer uitleg wilde hij echter niet geven. Op vragen over bij wélke ploeg hij met Quick-Step naamsponsor wil blijven luidde het telkens ‘geen commentaar.’

Niet veel later berichtte Het Laatste Nieuws dat Patrick Lefevere bezig is aan een ‘restantenploeg’. Het doel: de renners en de personeelsleden van Soudal Quick-Step die niet naar Visma-Soudal of Soudal-Visma verhuizen onderdak blijven bieden, via de huidige WorldTourlicentie van de ploeg. Wat betreft renners zijn dat er een achttiental, aangezien allicht slechts zes à zeven renners (onder meer Yves Lampaert, al dan niet ook Remco Evenepoel) de overstap naar het fusieteam zouden maken. Dat zou dus veeleer een overnameteam worden, inclusief sponsor Soudal en hoofdaandeelhouder Zdenek Bakala, die mee verhuizen.

Het grote voordeel van die ‘overblijversploeg’ is dat veel renners en personeelsleden tenminste op korte termijn werkzekerheid blijven hebben, maar ook dat de ‘overnameploeg’ zo naar schatting zeven à acht miljoen zou kunnen besparen. Als er slechts één ploeg (Soudal-Visma) zou overblijven, moet het contract van de overblijvende renners immers worden ontbonden, of voor een groot deel (het verschil met het minimumloon) verder worden betaald als ze naar een ander team kunnen verhuizen.

De grote vraag is: wie zal die ‘restantenploeg’ sponsoren? Daar kan het puzzelstukje van Quick-Step in passen, aangezien president Ruben Desmet zei dat hij naamsponsor wil blijven van een ‘competitief’ team – dus niet per se een ‘superteam’ zoals Jumbo-Visma. Door het vertrek van Soudal als hoofdsponsor zou Quick-Step dan wellicht zijn bijdrage moeten verhogen. Mogelijk met extra bijdrages van huidige cosponsors.

In beide gevallen was dat tot voor het opduiken van het fusieverhaal al niet vanzelfsprekend. En misschien ook nu niet. Onder meer ventilatiespecialist Renson, dat een contract had met de ploeg van Patrick Lefevere tot en met 2025, heeft tot op heden nog geen vraag gekregen en tast nog altijd in het duister. Die andere cosponsor, matrassenfabrikant Latexco, had bovendien al aangegeven dat hij op het einde van dit seizoen zou stoppen met sponsoring na de overname door de groep rond Luc Tack.

Een insider vraagt zich bovendien af of zo’n ‘overblijversploeg’ commercieel wel aantrekkelijk is, als kopstuk Remco Evenepoel effectief zou vertrekken. Renson is in 2021 aan boord gekomen wegens het groterondeproject rond de Schepdaalnaar. Een ‘overblijversploeg’ met mogelijk renners als Tim Merlier, Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe, Ilan Van Wilder en/of de pas aangetrokken Mikel Landa zou dan wel een sympathiek underdogimago hebben, maar die renners zullen niet dezelfde topresultaten in de monumenten en de grote rondes behalen als Evenepoel. En dus ook niet dezelfde commerciële return creëren.

De renners die de ‘restantenploeg’ nog zou moeten aantrekken om aan het minimumaantal van 27 te komen, zullen ook geen toppers zijn. Die liggen zo laat op het seizoen al allemaal vast bij andere teams. De financiële middelen om die transfers te bekostigen zijn sowieso niet voorhanden.

Bovendien moet er nog een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar opduiken die de aandelen van Zdenek Bakala in Decolef, en dus de hele vennootschap achter Soudal Quick-Step, wil overkopen. Dat gaat over een bedrag van minstens enkele miljoenen euro’s. Bakala zelf kan immers geen aandelen hebben in vennootschapen van twee WorldTeams. Patrick Lefevere, huidig ceo van Soudal Quick-Step, kan dan ook geen rol meer bekleden in de nieuwe ‘overnameploeg’. Dat betekent: geen zitje in de raad van commissarissen, zoals eerst werd gemeld.

Steun van Bakala

Ironisch genoeg zou er wel een injectie kunnen komen van Zdenek Bakala, en de nieuwe ‘overnameploeg’. Als Quick-Step in een afgeslankte vorm zou blijven bestaan, met dus de huidige WorldTourlicentie en de huidige ‘paying agent’ (Decolef), dan blijven de contracten van alle renners gewoon doorlopen. Dan kan Remco Evenepoel, en met hem nog vijf of zes renners, níét vrij vertrekken naar Visma-Soudal.

De Nederlandse ploeg wil de Belg echter graag aan boord halen, ter vervanging van Primoz Roglic, die allicht naar BORA-hansgrohe gaat. En met Evenepoel ook de Amerikaanse fietsenfabrikant Specialized, die een persoonlijke verbintenis met hem heeft afgesloten.

Worden Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard in 2024 ploegmaats? © Getty

Evenepoels contract zou na een akkoord tussen alle partijen ontbonden kunnen worden, waardoor die een nieuw (verbeterd?) contract kan tekenen bij de ‘overnameploeg’. Als de Belgische kampioen tenminste de overstap wíl maken, en dus geen transfer naar INEOS Grenadiers verkiest. De Britse ploeg aast al langer, en nog steeds, op de Belg.

In ruil voor het onbinden van Evenepoels contract, en nog vijf, zes andere renners, zou de ‘restantenploeg’ via Zdenek Bakala een laatste financiële inbreng kunnen krijgen om het team op zijn minst nog een jaar levensvatbaar te houden. Dat zou Soudal-Visma, zoals hierboven aangegeven, ook enkele miljoenen aan ontslagvergoedingen of verder betaalde salarissen kunnen besparen.

Dossiers rond voor de deadline?

Daarnaast is er ook de vraag wie de fietsenleverancier zou worden van de ‘restantenploeg’, als Specialized effectief met Remco Evenepoel naar Soudal-Visma zou verkassen. In dat geval zou Cervélo, het merk van het bedrijf PON, aan de kant moeten worden geschoven bij de Nederlandse ploeg. Ook de afhandeling van die contracten zal niet zonder slag of stoot gebeuren, want Janus Smalbraak, ceo van PON, is naar verluidt not amused door de ‘inbraak’ van Specialized.

Conclusie: ook wat betreft de mogelijke ‘restantenploeg’ moeten er nog heel veel zaken worden uitgeklaard. Het valt nog te bezien of dat door alle juridische en financiële complicaties tijdig kan gebeuren. Sowieso zullen Jumbo-Visma én Soudal Quick-Step elk hun eigen dossier indienen bij de licentiecommissie van de Internationale Wielerunie (UCI), voor de deadline van 19 oktober. Dat geeft beide projecten, zowel de ‘overnameploeg’ (Visma-Soudal?) als de ‘overblijversploeg’ (Quick-Step?), nog minstens enkele weken tijd om alles rond te krijgen tegen de laatste deadline van 12 december.