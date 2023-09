De cruciale vraag bij de naderende ‘fusie’: wil Remco Evenepoel samen winnen of alleen winnen?

Als de fusie (of beter overname) tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step afgerond wordt, dan komt Remco Evenepoel (23) voor de misschien wel belangrijkste keuze van zijn carrière te staan. Mee aan boord gaan? Of toch vertrekken (áls dat nog kan)?

‘Ik zou heel graag met hem werken en daarover praten.’ Het zinnetje in een HLN-interview na de Vuelta met Richard Plugge, de ceo van Jumbo-Visma, kreeg afgelopen zondag veel meer betekenis. Toen kondigde Wielerflits de naderende fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan.

‘Hem’ is immers Remco Evenepoel, en ‘daarover’ ging over de inzinking van de Belg in de Vuelta, waar hij moest opboksen tegen niet twee, maar drie renners van Jumbo-Visma.

Het fusienieuws sloeg in als een bom, ook bij veel insiders in het wielermilieu. Het verraste zelfs het kamp-Evenepoel. Vader Patrick, ook de manager van Remco, beweerde voor de tv-camera’s en aan insiders nergens van te weten. Nochtans hadden hij en zijn zoon na de Vuelta nog samengezeten met Patrick Lefevere. Die zei nadien dat het dossier-INEOS Grenadiers, over een mogelijke transfer van Evenepoel naar de Britse ploeg, was ‘afgesloten’. Maar als we moeten voortgaan op de verklaring van Patrick Evenepoel is in dat gesprek over een fusie met geen woord gerept. Dat zou bijzonder opvallend zijn, aangezien Remco Evenepoel de spilfiguur is waar de hele Soudal Quick-Stepploeg zeker tot 2026 rond had moeten draaien.

In hoeverre dat een van de redenen kan worden voor Evenepoel om niet aan boord te stappen van de mogelijk ‘nieuwe’ Soudal-Visma of Visma-Soudalploeg (of hoe het team ook zal heten) valt nog te bezien. Volgens het UCI-reglement heeft hij een uitweg, aangezien zijn ‘paying agent’ verandert van Decolef (de Luxemburgse vennootschap achter Soudal Quick-Step) naar Blanco (de Nederlandse vennootschap achter Jumbo-Visma). En ook de Europese wetgeving biedt, via het weigeringsrecht, in dat geval mogelijkheden om andere oorden op te zoeken.

INEOS nog een optie?

INEOS Grenadiers kan dan weer aan tafel schuiven, nadat het eerder al Evenepoel had willen binnenhalen. Volgens Wielerflits en GCN Racing zou de Britse ploeg nu wel zijn zinnen hebben gezet op Primoz Roglic, al is de Jumbo-Vismarenner volgens onze bronnen op weg naar een ander team. Er is wel nog fietsenfabrikant Specialized, waarmee Evenepoel een persoonlijk contract heeft. Dat botst Pinarello, de fietsenleverancier van INEOS Grenadiers dat nog tot minstens 2024 vasthangt aan de ploeg van miljardair Jim Ratcliffe.

Datzelfde obstakel ligt ook op het pad naar een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, aangezien Jumbo-Visma een verbintenis heeft met Cervélo, een merk van het grote Nederlandse bedrijf PON. Tussen Specialized en vertegenwoordigers van Jumbo-Visma zijn deze week concrete gesprekken gevoerd. Raakt die knoop ontward, dan kunnen de fusieplannen, die volgens Het Laatste Nieuws intussen zijn ingediend bij de UCI, helemaal worden uitgerold.

Als ze voor eind oktober worden afgerond, dan wordt het in de praktijk veeleer een overname van Soudal Quick-Step door de Nederlandse ploeg. Het ‘nieuwe’ team zal onder de WorldTourlicentie van Jumbo-Visma blijven rijden, en zal voor de grote meerderheid bestaan uit renners en stafleden van Jumbo-Visma, aangevuld met de beste elementen van Soudal Quick-Step.

Kopman B

Het is wel degelijk de bedoeling dat Remco Evenepoel een van kopstukken wordt, zoals Richard Plugge al wenste na de Vuelta. Zeker nu Primoz Roglic op het punt staat om te vertrekken en daarvoor toestemming heeft gekregen van zijn ploeg. Dan zal de Belgische kampioen een cruciale keuze moeten maken, die bepalend kan zijn voor de rest van zijn carrière.

Hij kan kiezen voor de allerbeste begeleiding van Jumbo-Visma, die hem vooral in het grote rondewerk naar een nog hoger niveau kan brengen. Dat was nota bene ook de uitgesproken wens van vader Evenepoel afgelopen zomer, over de grote stappen die Soudal Quick-Step op dat vlak nog moest zetten om zoonlief zijn volledige potentieel te laten ontdekken.

Daarvoor opteren betekent echter ook dat Evenepoel genoegen zal moeten nemen met een ondergeschikte rol in de Tour de France, als kopman B, net onder Jonas Vingegaard. De tweevoudige winnaar heeft in juli nogmaals bewezen dat hij over drie weken de maat der dingen is in het hooggebergte. Het is de ambitie van de Deen om dat ook de komende jaren in de Tour te tonen. Dat niveau heeft Evenepoel – over die duur en tegen die tegenstand – nog niet gehaald.

Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, zij aan zijn in de Vuelta. In 2024 ook als ploegmaats in de Tour? © Getty

Het is de vraag of de eergierige Schepdaalnaar zich in die rol zal willen schikken, want bij Soudal Quick-Step, zelfs al van bij de jeugd, was hij altijd de enige leider. Kiest hij voor de ‘nieuwe’ ploeg, dan zal Evenepoel een klik in zijn hoofd moeten maken. Dan zal hij ook meer moeten luisteren en volgen, in plaats van zelf zijn koers te bepalen, op en naast de fiets. Het voordeel daarvan is dat de druk op zijn schouders wordt verlicht, met name voor de Tour. Dat bleek tijdens de voorbije Vuelta een probleem. Weliswaar na een niet optimale voorbereiding en een, door omstandigheden, te druk jaar.

Samen winnen

Onder een nieuwe begeleiding zal Evenepoel bovendien de allerbeste versie van zichzelf kunnen zijn in de Tour, zijn grootste doel. De zeer gedreven perfectionist in hem moet dat ook aanspreken. Of hij zo het niveau van Vingegaard zal halen, valt te bezien, maar dan zal de Vlaams-Brabander wel weten of er effectief een (toekomstig) Tourwinnaar in hem schuilt.

Indien niet, dan kan hij zijn focus later altijd verschuiven naar het eendagswerk/kleinere rondewerk, waar hij in de zwaarste klassiekers wel de enige kopman kan zijn.

Indien wel, dan zal hij met de ‘samen winnen’-filosofie, ondersteund door andere toppers als Sepp Kuss, misschien meer kans maken. Meer dan als hij als enige kopman bij een andere ploeg, met een minder goede begeleiding, moet opboksen tegen Vingegaard én het UAE-blok van Tadej Pogacar.

Aan Evenepoel om die knoop door te hakken, na een gesprek met Richard Plugge en Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma. Als hij zo laat op het seizoen überhaupt nog een keuze zal kúnnen maken.